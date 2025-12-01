Spectacle Oh mon sapin ! Scherwiller

Spectacle Oh mon sapin !

1 place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Un spectacle de la Cie Les toiles des deux mains pour les enfants entre 3 et 8 ans

Deux lutins se préparent pour la fête à venir. Ils rangent, nettoient…et décorent le sapin. Mais le sapin n’est pas tel qu’ils l’espéraient. Qu’importe ! Ce n’est pas ce qui compte le plus pour que la fête soit réussie.

Pour les enfants entre 3 et 8 ans.

1 place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net

English :

A show by Cie Les toiles des deux mains for children aged 3 to 8

