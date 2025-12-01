Spectacle Oh mon sapin ! Scherwiller
Spectacle Oh mon sapin ! Scherwiller mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle Oh mon sapin !
1 place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Un spectacle de la Cie Les toiles des deux mains pour les enfants entre 3 et 8 ans
Deux lutins se préparent pour la fête à venir. Ils rangent, nettoient…et décorent le sapin. Mais le sapin n’est pas tel qu’ils l’espéraient. Qu’importe ! Ce n’est pas ce qui compte le plus pour que la fête soit réussie.
Un spectacle de la Cie Les toiles des deux mains.
Pour les enfants entre 3 et 8 ans. 0 .
1 place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net
English :
A show by Cie Les toiles des deux mains for children aged 3 to 8
L’événement Spectacle Oh mon sapin ! Scherwiller a été mis à jour le 2025-12-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme