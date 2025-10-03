Spectacle Oiseau guide de survie Médiathèque les Passerelles Montrond-les-Bains

Spectacle Oiseau guide de survie Vendredi 3 octobre, 20h30 Médiathèque les Passerelles Loire

entrée gratuite moiins de 18 ans

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Une histoire touchante, rythmée, poétique, taquine et drôle, et réparatrice, sur la normalité/différence… Depuis toujours, on l’observe du coin de l’oeil. On murmure sur son passage. On le dit bizarre ou anormal. On dit qu’il parle avec les oiseaux. À la maison, le père et la mère se disputent. Les mots échappent et bruissent. L’enfant qu’on appelle Oiseau fait semblant de dormir. Il s’absente. Parfois il voudrait disparaître. Et puis soudain, un jour d’hiver, il n’est plus là. La police enquête. Les parents le cherchent. Les chiens tentent de renifler sa trace. Et tous se rendent compte qu’ils ne savent pas. Qu’ils ne le connaissent pas. Qu’on ne prend pas le temps de bien regarder les oiseaux.

Médiathèque les Passerelles 93 rue du geyser 42210 MONTROND LES BAINS Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 04 10 16

médiathèque Montrond – Cie Cause toujours