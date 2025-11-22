Spectacle Oisô !, le bal des oiseaux salle polyvalente Millières
Spectacle Oisô !, le bal des oiseaux
salle polyvalente Millières Millières Manche
Dans le cadre du bal des oiseaux, les bibliothèques vous proposent le spectacle Oisô ! Un conte dansé par la compagnie Autour du mouvement.
Sur inscription au 02 33 76 10 52 ou à culture@cocm.fr ou le jour J selon les places disponibles. De 5 à 99 ans .
