Spectacle Oisô !, le bal des oiseaux

salle polyvalente Millières Millières Manche

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Dans le cadre du bal des oiseaux, les bibliothèques vous proposent le spectacle Oisô ! Un conte dansé par la compagnie Autour du mouvement.

Sur inscription au 02 33 76 10 52 ou à culture@cocm.fr ou le jour J selon les places disponibles. De 5 à 99 ans .

salle polyvalente Millières Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 culture@cocm.fr

