spectacle olfactif CocQuiKolis écrit et joué par Pauline Dumail Association Spirales Centre Beaulieu Le Mans

spectacle olfactif CocQuiKolis écrit et joué par Pauline Dumail

Le Mans

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

2025-11-15

tout public à partir de 8 ans Un voyage initiatique à travers les senteurs…Ce spectacle mêle les parfums, les couleurs, la musique et la poésie

CocQuiKolis est un spectacle initiatique, au cours duquel les spectateurs sentent 6 parfums, sur touches olfactives (mouillettes parfumées). Le personnage principal part dans une quête initiatique, à la recherche de son diamant intérieur, quête qui se manifeste par 5 voyages, au cours desquels elle va chercher de par le monde 5 essences, qu’une fée assemblera pour le 6 ème voyage.

Chaque invitation à sentir est une proposition, une invitation à se centrer, et à connecter avec la plante ; une proposition assortie de couleurs, de musique et de poésie. Ce voyage initiatique à travers les senteurs propose une progression, au fil des essences, qui suit l’évolution de l’être humain.

Les huiles essentielles révèlent leurs secrets, oscillant entre joie enfantine et sublimes profondeurs.

Ce spectacle s’adresse à petits et grands, chacun y trouvera et y piochera ce qui résonne pour lui ou pour elle.

Les enfants, tous les enfants, y compris ceux qui sont cachés dans les grands, y trouveront de la joie et de la magie. Quant aux adultes, peut-être se laisseront-ils plus portés par la puissance guérisseuse des essences et des mots, et par l’alchimie du voyage initiatique proposé. .

for ages 8 and up An initiatory journey through scents…This show combines fragrances, colors, music and poetry

alle Altersgruppen ab 8 Jahren Eine Initiationsreise durch die Düfte…Diese Aufführung vermischt Düfte, Farben, Musik und Poesie

da 8 anni in su Un viaggio di iniziazione attraverso i profumi… Questo spettacolo unisce profumi, colori, musica e poesia..

a partir de 8 años Un viaje iniciático a través de los olores… Este espectáculo combina perfumes, colores, música y poesía..

