Spectacle Olfactif « CocQuiKolis » Open Mind Paris

Spectacle Olfactif « CocQuiKolis » Open Mind Paris samedi 11 octobre 2025.

Le 11 Oct 2025, Open Mind

accueillera un OVNI artistique : « CocQuiKolis », un spectacle olfactif

qui mêle poésie, théâtre et senteurs en direct.

Imaginé par Pauline Dumail, passionnée par les mots et les

senteurs, «Paulinisatrice des messages des plantes», ce spectacle joue avec les

émotions et les souvenirs… par le nez. Les spectateurs sont invités à sentir et

ressentir en simultané du spectacle, des parfums, offerts pour l’occasion dans

un écrin de poésie et de musique.

CocQuiKolis : une expérience sensorielle inédite : quand le parfum devient spectacle vivant !

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Tarif : 15€

Digicode communiqué sur réservation par retour de mail

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 98 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T20:00:00+02:00_2025-10-11T22:00:00+02:00

Open Mind 3 Bd des Capucines 75002 Digicode communiqué à l’inscriptionParis

https://aromatherapie-conseil.com/event/spectacle-olfactif-cocquikolis-paris-2/ +33625874930 feelbysmell@gmail.com https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/ https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/