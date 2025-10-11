Spectacle Olfactif « CocQuiKolis » Open Mind Paris
Spectacle Olfactif « CocQuiKolis » Open Mind Paris samedi 11 octobre 2025.
Le 11 Oct 2025, Open Mind
accueillera un OVNI artistique : « CocQuiKolis », un spectacle olfactif
qui mêle poésie, théâtre et senteurs en direct.
Imaginé par Pauline Dumail, passionnée par les mots et les
senteurs, «Paulinisatrice des messages des plantes», ce spectacle joue avec les
émotions et les souvenirs… par le nez. Les spectateurs sont invités à sentir et
ressentir en simultané du spectacle, des parfums, offerts pour l’occasion dans
un écrin de poésie et de musique.
CocQuiKolis : une expérience sensorielle inédite : quand le parfum devient spectacle vivant !
Le samedi 11 octobre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
Tarif : 15€
Digicode communiqué sur réservation par retour de mail
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 98 ans.
Open Mind 3 Bd des Capucines 75002 Digicode communiqué à l’inscriptionParis
https://aromatherapie-conseil.com/event/spectacle-olfactif-cocquikolis-paris-2/ +33625874930 feelbysmell@gmail.com https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/ https://www.facebook.com/huilesessentiellesetfleursdebach/