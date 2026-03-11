Spectacle OLIVE DANGEREUX MAIS SEREIN à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle OLIVE DANGEREUX MAIS SEREIN à L’Improviste Brive-la-Gaillarde vendredi 19 juin 2026.
Spectacle OLIVE DANGEREUX MAIS SEREIN à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
DANGEREUX MAIS SEREIN
Après une tentative de reconversion calamiteuse en chef étoilé avec sa fameuse recette de castor en beignet…
Après avoir été recalé six fois au concours d’assistant maternel, sous prétexte d’une légère intolérance aux enfants…
Cet ancien militaire, fidèle à sa devise Ta seule chance, c’est de courir vite ! , s’est rendu à l’évidence
Le mieux, c’est d’en rire ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle OLIVE DANGEREUX MAIS SEREIN à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme