Spectacle OLIVE DANGEREUX MAIS SEREIN à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

DANGEREUX MAIS SEREIN

Après une tentative de reconversion calamiteuse en chef étoilé avec sa fameuse recette de castor en beignet…

Après avoir été recalé six fois au concours d’assistant maternel, sous prétexte d’une légère intolérance aux enfants…

Cet ancien militaire, fidèle à sa devise Ta seule chance, c’est de courir vite ! , s’est rendu à l’évidence

Le mieux, c’est d’en rire ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle OLIVE DANGEREUX MAIS SEREIN à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme