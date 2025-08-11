Spectacle Olivier De Benoist Le droit au bonheur Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Olivier De Benoist Le droit au bonheur

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.

Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

