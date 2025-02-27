Spectacle Olivier de Benoist Le Droit au Bonheur Metz Congrès Robert Schuman Metz

Spectacle Olivier de Benoist Le Droit au Bonheur

Metz Congrès Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire.

Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.

Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.

Pour obtenir des billets spécifiques aux Personnes à Mobilité Réduite, contactez directement l’organisateur du spectacle par téléphone ou par mail.Adultes

.

Metz Congrès Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 83 45 81 60 reservation@label-ln.com

English :

Feeling a little melancholy, Olivier de Benoist decided to recharge his batteries with his family. And, in fact, after a few days of daily contact with his wife and children, his condition changed radically. He is now totally depressed and is even considering suicide.

Well aware that telling a child you’ve abandoned them is the best way to traumatize them for life, ODB decides to act like a responsible father and leave without telling them.

And since he’s far too altruistic and generous to keep the secret of happiness to himself, he’s decided to share with his audience the thousand and one ways to go out and buy cigarettes without anyone noticing.

If you want to live happily, you’ve got to live hidden from your family.

To obtain special tickets for people with reduced mobility, please contact the show organizer directly by phone or e-mail.

German :

Olivier de Benoist fühlte sich ein wenig melancholisch und beschloss, sich bei seiner Familie zu erholen. Nach einigen Tagen, in denen er täglich mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen war, veränderte sich sein Zustand drastisch. Er ist nun völlig depressiv und denkt sogar an Selbstmord.

Da ODB weiß, dass die Nachricht, dass man ein Kind verlässt, die beste Möglichkeit ist, es für immer zu traumatisieren, beschließt er, wie ein verantwortungsbewusster Vater zu handeln und zu gehen, ohne ihnen etwas zu sagen.

Und da er viel zu altruistisch und großzügig ist, um das Geheimnis des Glücks für sich zu behalten, hat er beschlossen, mit seinem Publikum die tausend und eine Möglichkeit zu teilen, wie man weggehen kann, um Zigaretten zu kaufen, ohne dass es jemand bemerkt.

Um glücklich zu leben, leben wir, zwar versteckt, aber vor allem weit weg von seiner Familie.

Um spezielle Eintrittskarten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu erhalten, wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail direkt an den Organisator der Aufführung.

Italiano :

Sentendosi un po’ malinconico, Olivier de Benoist ha deciso di ricaricare le batterie con la sua famiglia. In effetti, dopo alcuni giorni di contatto quotidiano con la moglie e i figli, la sua condizione è cambiata radicalmente. Ora è totalmente depresso e sta addirittura pensando al suicidio.

Ben sapendo che dire a un bambino che lo hai abbandonato è il modo migliore per traumatizzarlo a vita, ODB decide di comportarsi da padre responsabile e di andarsene senza dirglielo.

E poiché è troppo altruista e generoso per tenere per sé il segreto della felicità, decide di condividere con il suo pubblico i mille e uno modi per andare a comprare le sigarette senza che nessuno se ne accorga.

Se vuoi vivere felicemente, devi vivere nascosto alla tua famiglia.

Per ottenere i biglietti specifici per le Persone a Mobilità Ridotta, contattare direttamente l’organizzatore dello spettacolo per telefono o e-mail.

Espanol :

Sintiéndose un poco melancólico, Olivier de Benoist decidió recargar las pilas con su familia. Y, en efecto, tras unos días de contacto diario con su mujer y sus hijos, su estado cambió radicalmente. Ahora está totalmente deprimido e incluso se plantea el suicidio.

Consciente de que decirle a un hijo que lo has abandonado es la mejor manera de traumatizarlo de por vida, ODB decide actuar como un padre responsable y marcharse sin decírselo.

Y como es demasiado altruista y generoso para guardarse el secreto de la felicidad, ha decidido compartir con su público las mil y una maneras de irse a comprar tabaco sin que nadie se dé cuenta.

Si quieres vivir feliz, tienes que hacerlo a escondidas de tu familia.

Para obtener entradas específicas para Personas con Movilidad Reducida, póngase en contacto directamente con el organizador del espectáculo por teléfono o correo electrónico.

L’événement Spectacle Olivier de Benoist Le Droit au Bonheur Metz a été mis à jour le 2025-02-27 par AGENCE INSPIRE METZ