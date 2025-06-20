Spectacle Olivier de Benoist

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.

La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi

« Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. »

Auteurs Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme Daran

Durée 1h30 .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

