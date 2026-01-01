Spectacle Olivier de Robert Voler c’est tout place des droits de l’homme Périgny
Spectacle Olivier de Robert Voler c’est tout place des droits de l’homme Périgny samedi 10 janvier 2026.
place des droits de l’homme CMA de Périgny Périgny Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10 21:30:00
2026-01-10
Dans le cadre du Festival Sur parole d’Hiver.
place des droits de l’homme CMA de Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amusegueules.conteurs@gmail.com
English : Show Olivier de Robert Voler c’est tout
As part of the Sur parole d’Hiver Festival.
