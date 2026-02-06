Spectacle La Chapelle Oloron-Sainte-Marie
Spectacle La Chapelle Oloron-Sainte-Marie vendredi 13 février 2026.
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Basée à Gan, la compagnie de théâtre de la Petite Troupe des Bords de Néez présentera le spectacle Solitarité au théâtre de la Chapelle. Gianina Carbunariu met en scène une équipe municipale , un couple ,ou encore les compagnons d’une grande actrice , qui distillent malgré eux petites lâchetés ou grosses magouilles .On peut déjà réserver sa place via le compte HelloAsso de la compagnie. .
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 32 21 62 laptbn@gmail.com
