Spectacle La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Spectacle

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Basée à Gan, la compagnie de théâtre de la Petite Troupe des Bords de Néez présentera le spectacle Solitarité au théâtre de la Chapelle. Gianina Carbunariu met en scène une équipe municipale , un couple ,ou encore les compagnons d’une grande actrice , qui distillent malgré eux petites lâchetés ou grosses magouilles .On peut déjà réserver sa place via le compte HelloAsso de la compagnie. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 32 21 62 laptbn@gmail.com

English : Spectacle

