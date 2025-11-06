Spectacle « Ombromanie » – Philippe Beau Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure Jeudi 18 décembre, 19h30 Gratuit sur réservation

Une expérience sensible et magique, qui émerveille autant qu’elle surprend.

Philippe Beau, artiste rare, sculpte la lumière du bout des doigts. Dans un ballet fascinant, ses mains deviennent tour à tour oiseaux, visages, personnages fantastiques, évoluant en une chorégraphie d’ombres poétique et hypnotique.

Sans un mot, avec une virtuosité singulière, il invite petits et grands à plonger dans un univers intemporel où l’ombre se fait conte et la lumière complice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T20:20:00.000+01:00

0610754561 animations@mairiedeciboure.com https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/635241-spectacle-ombromanie-philippe-beau

Espace polyvalent Guy Poulou avenue Jean Poulou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques