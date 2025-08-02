Spectacle « On a failli t’appeler Marthe » Rodez

Spectacle « On a failli t’appeler Marthe » Rodez mardi 10 février 2026.

Spectacle « On a failli t’appeler Marthe »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Théâtre spectacle « Bis Repetita », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 10 février 2026 à 20:30.

De ce désir viscéral de faire rire est né ce seule-en-scène, entre autodérision, poésie et fierté des origines.

C’est l’histoire d’une femme lesbienne, benjamine d’une fratrie de six enfants dans une famille catho de gauche, née en Vendée, dans une ferme de vaches à lait bio. À 18 ans, elle décide de quitter le clan pour aller s’installer en ville et y côtoyer le milieu de la culture.

Vingt ans plus tard, elle revient sur son histoire et fait vibrer sur scène les voix de ceux qu’on entend trop peu paysans, charcutiers, garagistes… Avec tendresse et humour, elle leur rend hommage, mêlant le patois de son enfance aux écritures contemporaines. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: « Bis Repetita » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday February 10, 2026 at 8:30pm.

German :

Theater: Aufführung « Bis Repetita » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 10. Februar 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « Bis Repetita », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 10 febbraio 2026 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: espectáculo « Bis Repetita », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 10 de febrero de 2026 a las 20:30 h.

L’événement Spectacle « On a failli t’appeler Marthe » Rodez a été mis à jour le 2025-08-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)