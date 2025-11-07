Spectacle On a tous quelque chose en nous… Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Spectacle On a tous quelque chose en nous…

En passant par le prisme du burlesque, de l’extravagance, de l’absurde et du show-must-go-on, deux êtres inadaptés s’emparent de la figure iconique de Johnny Hallyday en sublimant le réel, leur réel. Ce tandem a pour seul compagnon de scène un jukebox. Customisé tel un homme orchestre aux sons si particuliers, ce jukebox se prête admirablement aux jeux de lumière et au travail sonore. Et cet objet devenu aujourd’hui historique, voire obsolète, pourrait bien déclencher des envies de Dancefloor.

Et vous en vivez Compagnie

Marie-Laure Baudain • jeu & mise en scène

Rodolphe Dekowski • jeu

François Lanel • collaboration artistique

Xavier Lescat • création lumière

Grégory Salles • création sonore

Sophie Ongaro • costumes .

English : Spectacle On a tous quelque chose en nous…

Through the prism of burlesque, extravagance, absurdity and show-must-go-on, two misfits take on the iconic figure of Johnny Hallyday, sublimating reality-their reality. Their only stage companion is a jukebox.

German : Spectacle On a tous quelque chose en nous…

Durch das Prisma der Burleske, der Extravaganz, des Absurden und der Show-must-go-on bemächtigen sich zwei unangepasste Wesen der ikonischen Figur von Johnny Hallyday, indem sie die Realität, ihre Realität, sublimieren. Dieses Tandem hat als einzigen Bühnenbegleiter eine Jukebox.

Italiano :

Attraverso il prisma del burlesque, della stravaganza, dell’assurdo e dello show-must-go-on, due disadattati assumono la figura iconica di Johnny Hallyday sublimando la realtà, la loro realtà. Il loro unico compagno di scena è un jukebox.

Espanol :

A través del prisma del burlesque, la extravagancia, el absurdo y el espectáculo, dos inadaptados asumen la figura icónica de Johnny Hallyday sublimando la realidad, su realidad. Su única compañera de escena es una gramola.

