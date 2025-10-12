Spectacle On applaudit bien fort les trois petits Kochons Issac

Ferme de la Massinie Issac Dordogne

Spectacle On applaudit bien fort les trois petits Kochons avec le Théâtre du Roi de Coeur à 17h, ferme de la Massinie.

Synopsis: Trois petits Kochons participent à un grand show télévisé animé par le Loup Chérie . Inspiré de l’École des fans version grinçante, le spectacle détourne les codes de la télé-réalité et du divertissement familial interviews absurdes, performances touchantes, rires forcés… À la clé pour le grand gagnant la promesse de voir son rêve exaucé. Mais attention… pour les perdants, le Loup n’a prévu aucun lot de consolation.

Tarif: à partir de 5€/pers.

Tél: 06 62 56 86 17.

Rés: www.theatreduroidecoeur.fr. TROC .

Ferme de la Massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

