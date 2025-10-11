Spectacle On boira toute l’eau du ciel Place de la Mairie Morteau

Spectacle On boira toute l'eau du ciel Place de la Mairie Morteau samedi 11 octobre 2025.

Place de la Mairie Morteau Doubs

Tarif : 13 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Collectif LA MÉANDRE

On boira toute l’eau du ciel est une petite forme immersive de théâtre d’ombres et d’objets en caravane pour 4 spectateur.ice.s et 2 comédiennes. L’histoire est celle d’un peuple vivant dans les arbres, confronté à une montée des eaux. Deux soeurs sont les seules rescapées de la catastrophe. Garantes du drame, elles mettent en scène leur relation aux êtres perdus et cherchent de nouveaux moyens pour communiquer avec eux. Elles tentent de préserver ce qu’il reste en racontant leur histoire, avec leur corps et les objets que la catastrophe a épargnés.

Tout public, à partir de 6 ans. Durée:14min. Plusieurs représentations .

Place de la Mairie Place de la Maire Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

