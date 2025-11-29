Spectacle On était une fois

Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Au bord d’une petite scène circulaire, une vingtaine de peluches attendent le spectacle de On

Au bord d’une petite scène circulaire, une vingtaine de peluches attendent le spectacle de On. Elles font connaissance, s’impatientent, se lâchent, expriment tout haut ce qu’un public pense habituellement tout bas. Pour tous les âges. On était une fois est une réflexion drôle, musicale, décalée sur le théâtre, la scène et l’art d’être spectateur. Théâtre visuel, cirque, objet animé, marionnette, depuis 1995 la Compagnie 36 du mois invente et propose des spectacles originaux, décalés et poétiques pour tous les publics. Elle est implantée dans le nord du Lot depuis 2020, elle tourne dans toute la France et parfois même au-delà

Réservation conseillée par SMS .

Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 21 05 68 91

English :

At the edge of a small circular stage, some twenty stuffed animals await the On

German :

Am Rande einer kleinen runden Bühne warten etwa 20 Plüschtiere auf die Show von On

Italiano :

Ai margini di un piccolo palcoscenico circolare, una ventina di animali impagliati attendono lo spettacolo di On

Espanol :

Al borde de un pequeño escenario circular, una veintena de animales disecados esperan el espectáculo de On

L’événement Spectacle On était une fois Creysse a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Vallée de la Dordogne