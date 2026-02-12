Spectacle On n’a pas l’égalité mais on a des idées La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Spectacle On n’a pas l’égalité mais on a des idées

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Spectacle de la sociologue et humoriste Laetitia Franquet. Spectacle offert par la Ville de Cognac dans le cadre des rencontres pour l’égalité Femme Homme.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 culture@ville-cognac.fr

English :

Show by sociologist and humorist Laetitia Franquet. Show offered by the City of Cognac as part of the Rencontres pour l’égalité Femme Homme program.

L’événement Spectacle On n’a pas l’égalité mais on a des idées Cognac a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Cognac