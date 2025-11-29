Spectacle On N’Est pas des Grenouilles Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

Spectacle On N’Est pas des Grenouilles

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

“On n’est pas des grenouilles” est un duo entre un danseur et un musicien.

Dans cette pièce, Thomas Guerry, questionne la faculté que nous avons à nous adapter à ce monde qui se dérègle progressivement…

Faire preuve d’adaptabilité face aux changements, c’est être en mesure d’adopter une attitude positive, confiante, nuancée et déterminée face aux changements et à l’incertitude. C’est également avoir la capacité de relever des défis, de rebondir face à des situations ou des contextes difficiles ou ambigus et générateurs de stress.

Les 2 danseurs/musiciens sur scène nous proposent un voyage dans lequel la relation des corps à la musique se déforme progressivement.

A partir de 6 ans. .

Rue des Lycéens Martyrs La Griffe Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 28 88

