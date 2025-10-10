Spectacle « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » Brioude

Spectacle « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » Brioude vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans »

Halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

La Maison des Ados 43 propose un spectacle, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale SISM 2025 et de la quinzaine de la parentalite

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans par la compagnie Les p’tites griottes.

Halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 60 70 maison-des-adolescents43@laposte.net

English :

The Maison des Ados 43 is putting on a show as part of the Semaines d’Information sur la Santé Mentale SISM 2025 (Mental Health Information Weeks) and the Quinzaine de la Parentalite (Parenthood Fortnight)

« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » by the company Les p?tites griottes.

German :

Das Maison des Ados 43 bietet im Rahmen der Informationswochen zur psychischen Gesundheit SISM 2025 und der zwei Wochen der Elternschaft eine Aufführung an

« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » (Man ist nicht ernst, wenn man 17 Jahre alt ist) von der Theatergruppe Les p?tites griottes.

Italiano :

La Maison des Ados 43 organizza uno spettacolo nell’ambito delle Semaines d’Information sur la Santé Mentale SISM 2025 (Settimane di informazione sulla salute mentale) e della Quinzaine de la Parentalite (Quinzaine de la Parenthood)

« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » della compagnia Les p?tites griottes.

Espanol :

La Maison des Ados 43 presenta un espectáculo en el marco de las Semaines d’Information sur la Santé Mentale SISM 2025 (Semanas de Información sobre la Salud Mental) y de la Quinzaine de la Parentalite (Quincena de la Paternidad)

« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans » de la compañía Les p?tites griottes.

