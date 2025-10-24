Spectacle « On s’adapte »

Spectacle « On s’adapte » vendredi 24 octobre 2025.

Après son premier spectacle « Celle qui a dit non », Perrine vous accueille au Théâtre de la Boussole pour un nouveau one woman show mêlant stand up et personnages.

Elle s’interroge avec vous sur un thème qui nous touche tous : l’adaptation (dans le couple, au sein de la famille, au travail, etc…).

Perrine, slasheuse sans fouet mais avec mille casquettes (animatrice, chroniqueuse radio, formatrice, nounou de candidats de télé-réalité…), en sait quelque chose : son quotidien, c’est l’adaptation. En vrai ? Elle fait ce qu’elle peut.

Sur scène, elle dit tout haut ce que vous vivez tout bas, avec humour, tendresse et beaucoup d’autodérision.

« Un spectacle immersif qui vous fera assurément ‘réfléch’rire’ et surtout qui veut du bien ».

Le saviez-vous :

Vous l’avez peut être vue sur la scène du Teva Comedy Show, ou dans la matinale de Rire et Chansons, ou au marché aussi c’est possible ! Elle a aussi dédiée une conférence Tedx au pouvoir du rire, créateur de lien… toute une histoire !

Venez découvrir un spectacle explosif qui mêle stand up et personnages autour d’un thème central : l’adaptation.

Un pur régal et un côté immersif délicieux !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 28 novembre 2025

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 31 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 24 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T23:00:00+02:00

fin : 2025-12-12T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-24T20:00:00+02:00_2025-10-24T21:00:00+02:00;2025-10-31T20:00:00+02:00_2025-10-31T21:00:00+02:00;2025-11-14T20:00:00+02:00_2025-11-14T21:00:00+02:00;2025-11-28T20:00:00+02:00_2025-11-28T21:00:00+02:00;2025-12-12T20:00:00+02:00_2025-12-12T21:00:00+02:00



https://www.billetreduc.com/spectacle/on-s-adapte-387538 perrineperez@gmail.com on s’adapte – réservation on s’adapte – réservation