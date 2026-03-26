Spectacle On s’attache au théâtre Jean-Richard à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

On s’attache, une comédie de Caroline Gaget et Judith Ejnès à découvrir samedi 4 avril 2026 à 18h00 au Théâtre Jean-Richard à Niort.

Les premières fois c’est pas toujours magique.

Et le premier rendez-vous d’Elsa et Pierre est vraiment pourri. Ils ont pas le même humour, pas les mêmes références, pas les mêmes envies. Bref ils ont rien en commun. Et pourtant…

C’est la première fois qu’Elsa rencontre un mec qui n’a pas besoin de prouver. Un mec qui assume sa vulnérabilité. Note des autrices et ça, pour nous, c’est le comble du sexy.

Et c’est la première fois que Pierre rencontre une meuf badass qui sait ce qu’elle veut et qui le dit sans avoir peur qu’on ne l’aime pas. Note des autrices et nous, on aimerait trop être comme ça.

Les premières fois, c’est pas toujours magique. Mais quand on accepte de se laisser surprendre par l’autre, la suite peut le devenir.

à partir de 10 ans. .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 03 56

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English : Spectacle On s’attache au théâtre Jean-Richard à Niort

L’événement Spectacle On s’attache au théâtre Jean-Richard à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin