Spectacle On se jette à l’eau Médiathèque de Gasny Gasny

Spectacle On se jette à l’eau

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 11:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Spectacle petite enfance sur l’eau

Histoire de salle de bain pour les tout-petits racontée par une conteuse lorsque Léna prend son bain, la salle de bain prend des airs de bord de mer. Elle se promène au milieu de drôles de poissons, chante avec une baleine, vogue sur un petit bateau et voyage avec un poisson rouge.

Un spectacle de la compagnie Causeries de Marmantine.

Dès 6 mois, avec les parents !

Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 76 48 01 55. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

English : Spectacle On se jette à l’eau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle On se jette à l’eau Gasny a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération