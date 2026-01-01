Spectacle one man show de Marc Mengual Maison Ritt La Ciotat

Spectacle one man show de Marc Mengual

Samedi 17 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Marco !? c’ est le sudiste, le bienveillant, attachant et solaire comme sa Provence.

Venez passer un bon moment et rire avec lui.

Durant le show, il mêle autodérision, interaction avec le public et l’on découvre de suite une gouaille et un style unique à travers ses sketchs et ses blagues qu’ il adapte à l’ événement présent..

L’humoriste se raconte à travers la société actuelle , sa famille, les rencontres et flash-back de sa jeunesse..

Le tout avec un grand souci du détail ! .

Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

Marco!? He’s the Southerner, kind-hearted, charming and as sunny as his native Provence.

Come and have a good time and a laugh with him.

