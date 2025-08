SPECTACLE ONO Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE ONO Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 13 août 2025.

SPECTACLE ONO

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 11:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Tous les mercredis de l’été, spectacle pendant le marché paysan et artisanal de Saint Martin de Boubaux !

Au programme le 13 août Ono, spectacle de clown engagé, acrobatique et plastique. Spectacle jeune public.

Rémunération des artistes au chapeau.

Il n’y a pas de distributeur de billets dans le village pensez à prendre de la monnaie !

Tous les mercredis de l’été, profitez du marché paysan et artisanal de Saint Martin de Boubaux pour assister à des spectacles !

Au programme le 13 août Ono, spectacle de clown engagé, acrobatique et plastique. Spectacle jeune public.

Au milieu d’une décharge publique, Ono, un personnage sorti tout droit d’un univers de BD, tente de vivre. Son monde déborde de plastique, de sacs, de bâches et dans sa naïveté, Ono pense que cette abondance est la règle. Son imaginaire est plastique, ses désirs sont plastique, sa faim est plastique et jusqu’à son enfant qui comme un rêve sera plastique. Personnage libre, attachant, sensible et drôle, Ono n’en cherche pas moins tous les artifices de la société de consommation. Devenir une femme avec robe, bijoux, ornements: la Femme Plastique. Son insouciance, sa fragilité, sa maladresse, sa candeur face au monde illuminent d’une simple joie tout l’espace et par là même nous conduisent vers le rire. Mais le plastique n’est pas toujours fantastique et son omniprésence devient menaçante, Ono elle-même sera engloutie par son désir immodéré du plastique. Telle une allégorie, Le Plastique est notre monstre contemporain. Nous l’avons créé de toutes pièces…

Spectacle à 11h. Rémunération des artistes au chapeau. Il n’y a pas de distributeur de billets dans le village, pensez à prendre de la monnaie ! .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Every Wednesday throughout the summer, a show at the Saint Martin de Boubaux farmers’ and craftsmen’s market!

On August 13: Ono, a committed, acrobatic and plastic clown show. Show for young audiences.

Artists paid by the hat.

There’s no cash dispenser in the village, so don’t forget to take some change!

German :

Jeden Mittwoch im Sommer Aufführung während des Bauern- und Kunsthandwerkermarkts in Saint Martin de Boubaux!

Auf dem Programm am 13. August: Ono, engagierte, akrobatische und plastische Clownshow. Aufführung für ein junges Publikum.

Entlohnung der Künstler durch Hutgeld.

Im Dorf gibt es keinen Geldautomaten: Denken Sie an Kleingeld!

Italiano :

Ogni mercoledì per tutta l’estate, uno spettacolo durante il mercato contadino e artigianale di Saint Martin de Boubaux!

In programma per il 13 agosto: Ono, uno spettacolo di clown impegnato, acrobatico e plastico. Spettacolo per un pubblico giovane.

Artisti pagati a cappello.

Nel villaggio non ci sono bancomat, quindi non dimenticate di portare con voi il resto!

Espanol :

Todos los miércoles del verano, un espectáculo durante el mercado agrícola y artesanal de Saint Martin de Boubaux

En el programa del 13 de agosto: Ono, un espectáculo de clown comprometido, acrobático y plástico. Espectáculo para público joven.

Artistas pagados con sombrero.

No hay cajeros automáticos en el pueblo, ¡así que no olvide llevar algo de cambio!

L’événement SPECTACLE ONO Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-07-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère