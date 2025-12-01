Spectacle Onyria La menuiserie prod Saumur

Spectacle Onyria La menuiserie prod

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-17

La magie prend vie sur l’emblématique Hôtel de Ville de Saumur !

Deux enfants y découvrent une lanterne magique les entraînant dans un voyage fantastique de la forêt enchantée à l’océan bioluminescent, jusqu’au palais des jouets. Et au bout du chemin, Léa comprend que le plus beau des cadeaux de Noël n’est pas un objet… mais l’amour partagé.

Un spectacle féerique créé spécialement pour Saumur, un Mapping qui devrait vous mettre des étoiles plein les yeux…

PRECISIONS HORAIRES

Du 17/12 au 23/12/2025 le mercredi de 18h à 20h. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Magic comes to life at Saumur’s iconic Hôtel de Ville!

