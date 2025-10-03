Spectacle opéra bouffe Orphée aux enfers Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence
Spectacle opéra bouffe Orphée aux enfers Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence samedi 21 mars 2026.
Spectacle opéra bouffe Orphée aux enfers
Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Les classes de chant lyrique et la classe d’accompagnement piano vous invitent à venir vous encanailler avec des extraits du premier opéra-bouffe de Jacques Offenbach.
Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
The lyric singing and piano accompaniment classes invite you to enjoy excerpts from Jacques Offenbach’s first opéra-bouffe.
