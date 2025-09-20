Spectacle « Opéra du patrimoine » Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon
Spectacle « Opéra du patrimoine » Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon samedi 20 septembre 2025.
Spectacle « Opéra du patrimoine » Samedi 20 septembre, 17h00, 18h00 Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez l’ancienne chapelle de l’hôpital sur des airs connus du bel canto avec la Troupe lyrique de Côte-d’Or.
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
© Ville de Dijon