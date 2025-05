Spectacle Opéra marionnettes Hansel et Gretel – La Chapelle-Montligeon, 23 mai 2025 14:00, La Chapelle-Montligeon.

Orne

Spectacle Opéra marionnettes Hansel et Gretel Salle polyvalente La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 14:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Spectacle, pour petits et grands, à partir de 6 ans et organisé par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon.

Hansel & Gretel

Opéra

Avec Léa Hanrot, soprano Marion Gutierrez, mezzo-soprano Jacques Di Costanzo, vibraphone.

Mise en scène Aurélie Rochman

Musique Engelbert Hümperdinck

Arrangements Jacques Di Costanzo

Livret français Léa Hanrot et Cécile Tabarin

Dialogues Aurélie Rochman

Création marionnettes Isabelle Cerclé

Création lumière Nicolas Simonin

Spectacle, pour petits et grands, à partir de 6 ans et organisé par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon.

Hansel & Gretel

Opéra

Avec Léa Hanrot, soprano Marion Gutierrez, mezzo-soprano Jacques Di Costanzo, vibraphone.

Mise en scène Aurélie Rochman

Musique Engelbert Hümperdinck

Arrangements Jacques Di Costanzo

Livret français Léa Hanrot et Cécile Tabarin

Dialogues Aurélie Rochman

Création marionnettes Isabelle Cerclé

Création lumière Nicolas Simonin .

Salle polyvalente

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie silachapellemontligeon@gmail.com

English : Spectacle Opéra marionnettes Hansel et Gretel

A show for young and old, from 6 years upwards, organized by the La Chapelle-Montligeon tourist office.

Hansel & Gretel

Opera

With Léa Hanrot, soprano Marion Gutierrez, mezzo-soprano Jacques Di Costanzo, vibraphone.

Stage direction: Aurélie Rochman

Music: Engelbert Hümperdinck

Arrangements by Jacques Di Costanzo

French libretto: Léa Hanrot and Cécile Tabarin

Dialogue: Aurélie Rochman

Puppet creation Isabelle Cerclé

Lighting design: Nicolas Simonin

German :

Schauspiel, für Groß und Klein, ab 6 Jahren und organisiert vom Fremdenverkehrsamt von La Chapelle-Montligeon.

Hänsel & Gretel

Oper

Mit Léa Hanrot, Sopran Marion Gutierrez, Mezzosopran Jacques Di Costanzo, Vibraphon.

Regie: Aurélie Rochman

Musik: Engelbert Hümperdinck

Arrangements: Jacques Di Costanzo

Französisches Libretto: Léa Hanrot und Cécile Tabarin

Dialoge: Aurélie Rochman

Gestaltung der Marionetten Isabelle Cerclé

Lichtgestaltung: Nicolas Simonin

Italiano :

Uno spettacolo per tutte le età, dai 6 anni in su, organizzato dall’ufficio turistico di La Chapelle-Montligeon.

Hansel e Gretel

Opera

Con Léa Hanrot, soprano Marion Gutierrez, mezzosoprano Jacques Di Costanzo, vibrafono.

Direzione di scena: Aurélie Rochman

Musica: Engelbert Hümperdinck

Arrangiamenti di Jacques Di Costanzo

Libretto francese: Léa Hanrot e Cécile Tabarin

Dialogo: Aurélie Rochman

Creazione di marionette Isabelle Cerclé

Disegno luci: Nicolas Simonin

Espanol :

Un espectáculo para todas las edades, a partir de 6 años, organizado por la oficina de turismo de La Chapelle-Montligeon.

Hansel y Gretel

Ópera

Con Léa Hanrot, soprano Marion Gutierrez, mezzosoprano Jacques Di Costanzo, vibráfono.

Dirección escénica: Aurélie Rochman

Música: Engelbert Hümperdinck

Arreglos de Jacques Di Costanzo

Libreto en francés: Léa Hanrot y Cécile Tabarin

Diálogos: Aurélie Rochman

Creación de marionetas Isabelle Cerclé

Diseño de iluminación: Nicolas Simonin

L’événement Spectacle Opéra marionnettes Hansel et Gretel La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2025-05-07 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE