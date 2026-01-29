Spectacle Opération Berlingot Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois
Spectacle Opération Berlingot Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 7 mars 2026.
Spectacle Opération Berlingot
Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Une aventure drôle et tendre où le consentement prend forme sous les yeux des enfants, grâce à deux personnages farfelus, un peu dépassés… mais plein de bonnes intentions.
Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
A funny, tender adventure in which consent takes shape before children’s eyes, thanks to two eccentric characters, a little out of their depth… but full of good intentions.
