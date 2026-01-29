Spectacle Opération Berlingot Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois

Spectacle Opération Berlingot

Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Une aventure drôle et tendre où le consentement prend forme sous les yeux des enfants, grâce à deux personnages farfelus, un peu dépassés… mais plein de bonnes intentions.

.

Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A funny, tender adventure in which consent takes shape before children’s eyes, thanks to two eccentric characters, a little out of their depth… but full of good intentions.

L’événement Spectacle Opération Berlingot La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord