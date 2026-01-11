Spectacle Opération Lune Avoine

Spectacle Opération Lune

Rue de l'Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Opéra-comique jeune public et familial, Opération Lune ! mêle l’audace romanesque de Jules Verne à la fantaisie musicale de Jacques Offenbach. Dès 7 ans.

Opéra-comique jeune public et familial, Opération Lune ! mêle l’audace romanesque de Jules Verne à la fantaisie musicale de Jacques Offenbach. Dès 7 ans. .

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 93 25 10

English :

A comic opera for young audiences and families, Opération Lune! combines Jules Verne?s audacious novels with Jacques Offenbach?s musical fantasies. Ages 7 and up.

