Spectacle opoual Restaurant Le Slalom La Bresse

Spectacle opoual

Restaurant Le Slalom 88 route de Vologne La Bresse Vosges

Tarif : Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-20 17:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2026-02-07

Opoual invite tous les enfants au Slalom, dans la salle du Terzélou, pour un après-midi qui leur est entièrement dédié ! Ensemble, ils savoureront un délicieux goûter avec viennoiseries et chocolat chaud avant d’assister à un spectacle de magie plein de surprises. Opoual sera bien sûr présent, “en chair et en poil”, pour partager rires, câlins et photos souvenirs avec tous les petits skieurs.Enfants

Restaurant Le Slalom 88 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 4 79 84 37 15 station.labresse@labellemontagne.com

English :

Opoual invites all children to Slalom, in the Terzélou hall, for an afternoon entirely dedicated to them! Together, they’ll enjoy a delicious snack of pastries and hot chocolate, before a magic show full of surprises. Opoual will of course be on hand, ?in the flesh? to share laughs, cuddles and souvenir photos with all the little skiers.

