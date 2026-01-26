Spectacle Or (Lumière) La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Or (Lumière)

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Musique

Or (Lumière) Sonia Wieder-Atherton

Dans un étonnant dialogue de violoncelles, Sonia Wieder-Atherton convoque la vocalité de Couperin et de Vivaldi pour raconter le temps des guerres, celui de la joie et les saisons d’une vie. Un programme imaginé comme un triptyque, de la solitude, au bruit du monde. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Or (Lumière)

L’événement Spectacle Or (Lumière) Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne