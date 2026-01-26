Spectacle Or (Lumière) La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Début : 2026-04-10 20:30:00
Tout public
Musique
Or (Lumière) Sonia Wieder-Atherton
Dans un étonnant dialogue de violoncelles, Sonia Wieder-Atherton convoque la vocalité de Couperin et de Vivaldi pour raconter le temps des guerres, celui de la joie et les saisons d’une vie. Un programme imaginé comme un triptyque, de la solitude, au bruit du monde. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
