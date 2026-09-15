Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique Centre Culturel J.P Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique

Centre Culturel J.P Fabrègue 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Libérer la parole sur le sujet tabou du cancer

Péroline DREVON, comédienne, est diagnostiquée le 12 juillet 2022 d’un cancer du sein avancé et agressif à 36 ans.

Théophile Ardy et Romain LATELTIN, deux artistes avec qui elle travaille, lui disent en l’apprenant « on va faire ce que l’on sait faire, on va en faire de l’art …. »

C’est ainsi qu’ils décident de transformer cette épreuve en œuvre artistique, par la chanson et le théâtre.

Témoignages :

« J’ai eu l’honneur de voir ce spectacle à Mornant. C’est un des plus beaux spectacles que j’ai eu l’occasion de voir : émotions positives, humour, musique. Le ton est juste. Une leçon de vie. Oui, il est possible de donner un sens positif à un tsunami comme le cancer. Faites-vous plaisir, allez voir ce spectacle… »

Docteur Christelle BESNARD-CHARVET -Chef de pathologie gynéco-obstétrique chez BOIRON .

Centre Culturel J.P Fabrègue 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique

L’événement Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin