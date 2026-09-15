Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique Centre Culturel J.P Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 17 octobre 2026 · Centre Culturel J.P Fabrègue · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique
Centre Culturel J.P Fabrègue 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Libérer la parole sur le sujet tabou du cancer
Péroline DREVON, comédienne, est diagnostiquée le 12 juillet 2022 d’un cancer du sein avancé et agressif à 36 ans.
Théophile Ardy et Romain LATELTIN, deux artistes avec qui elle travaille, lui disent en l’apprenant « on va faire ce que l’on sait faire, on va en faire de l’art …. »
C’est ainsi qu’ils décident de transformer cette épreuve en œuvre artistique, par la chanson et le théâtre.
Témoignages :
« J’ai eu l’honneur de voir ce spectacle à Mornant. C’est un des plus beaux spectacles que j’ai eu l’occasion de voir : émotions positives, humour, musique. Le ton est juste. Une leçon de vie. Oui, il est possible de donner un sens positif à un tsunami comme le cancer. Faites-vous plaisir, allez voir ce spectacle… »
Docteur Christelle BESNARD-CHARVET -Chef de pathologie gynéco-obstétrique chez BOIRON .
Centre Culturel J.P Fabrègue 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique
L’événement Spectacle – Ôrage de vivre, comment j’ai appris à chanter sous la pluie – Cie Des histoires en musique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin
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