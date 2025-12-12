spectacle Orgueil et préjugés… ou presque ! Lucé
spectacle Orgueil et préjugés… ou presque ! Lucé jeudi 5 mars 2026.
Spectacle Orgueil et préjugés… ou presque !
Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05 22:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Orgueil et préjugés… ou presque ! revisite avec humour le roman de Jane Austen dans une adaptation pop et musicale 100 % féminine.
Cinq comédiennes et une musicienne racontent l’histoire des sœurs Bennet… vue par leurs domestiques, entre ironie, fantaisie et situations délirantes. Une comédie pétillante, drôle et irrésistiblement décalée ! A partir de 11 ans. 32 .
Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orgueil et préjugés? or almost! revisits Jane Austen’s novel with humor in a 100% female pop and musical adaptation.
L’événement Spectacle Orgueil et préjugés… ou presque ! Lucé a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHARTRES