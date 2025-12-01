Spectacle Orient-express (Confidences) Montbéliard

Spectacle Orient-express (Confidences) Montbéliard vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle Orient-express (Confidences)

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

En cette année 1960, la gare de Montbéliard est en effervescence… et pour cause, L’Orient-Express y fait une escale insolite. Ce train singulier, comme un personnage, nous raconte…

À travers de grandes œuvres musicales, dont une créée pour l’occasion, empruntons ses souvenirs ferroviaires aux côtés de passagers singuliers, où musique, théâtre et danse se mettent au service d’une fiction originale, entre anecdotes historiques et rencontres imaginaires. Alors… en voiture !

Au programme D. Milhaud, E. Satie, E. Grieg, S. Rachmaninov, A. Tules (N. Touati),…

Avec Annie Corrado, Nelson Touati et Svetlana Samsonova-Corradi, piano

Création musicale Antonio Tules (Nelson Touati) / Texte original Hervé Corradi

Danse Anne-Laure Emery, Cédric Godefroid et élèves danseurs

Théâtre François Costagliola et élèves comédiens

Idée originale et mise en scène : Svetlana Samsonova-Corradi

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

English : Spectacle Orient-express (Confidences)

German : Spectacle Orient-express (Confidences)

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Orient-express (Confidences) Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD