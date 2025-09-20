SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE Jardin des Sol Lys
SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE Jardin des Sol Lys samedi 20 septembre 2025.
Jardin des Sol 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20
J’ai le plaisir de vous convier à un spectacle très original et exotique avec trois femmes artistes:
Marie Campenon au chant, Claire Baboulène à la danse, et Marianne Salmon à la guitare
Toutes trois vont nous emmener dans l’univers des sables du désert fascinant et mystérieux
Ce spectacle a été créé par ces trois artistes à partir de leurs sensibilités, de leurs énergies et de leurs désirs, qui nous proposent un voyage dans le temps et l’espace.
En suivant un détour par le XIXème siècle, les Habaneras chantées et les accents andalous de la guitare nous rapprochent des dunes de Mauritanie où nous suivons les traces de deux aventurières des années 1920
Mélodies chantées au cours du spectacle:
Les Matelots Gabriel Fauré et Théophile Gautier
La Solitaire Camille Saint-Saëns et Armand Renaud
Haï-Luli Pauline Viardot et Xavier de Maistre
Sérénade Charles Gounod et Victor Hugo
Nuit d’Espagne Jules Massenet et Louis Gallet
Les Filles de Cadix Léo Delisbes et Alfred de Musset
La Brise Camille Saint-Saën et Armand Renaud
Les Adieux de l’hôtesse arabe Georges Bizet et Victor Hugo .
Jardin des Sol 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 43 88 45 jl.rubnstein@icloud.com
