SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE Jardin des Sol Lys

SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE Jardin des Sol Lys samedi 20 septembre 2025.

SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE

Jardin des Sol 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

J’ai le plaisir de vous convier à un spectacle très original et exotique avec trois femmes artistes:

Marie Campenon au chant, Claire Baboulène à la danse, et Marianne Salmon à la guitare

Toutes trois vont nous emmener dans l’univers des sables du désert fascinant et mystérieux

Ce spectacle a été créé par ces trois artistes à partir de leurs sensibilités, de leurs énergies et de leurs désirs, qui nous proposent un voyage dans le temps et l’espace.

En suivant un détour par le XIXème siècle, les Habaneras chantées et les accents andalous de la guitare nous rapprochent des dunes de Mauritanie où nous suivons les traces de deux aventurières des années 1920

Mélodies chantées au cours du spectacle:

Les Matelots Gabriel Fauré et Théophile Gautier

La Solitaire Camille Saint-Saëns et Armand Renaud

Haï-Luli Pauline Viardot et Xavier de Maistre

Sérénade Charles Gounod et Victor Hugo

Nuit d’Espagne Jules Massenet et Louis Gallet

Les Filles de Cadix Léo Delisbes et Alfred de Musset

La Brise Camille Saint-Saën et Armand Renaud

Les Adieux de l’hôtesse arabe Georges Bizet et Victor Hugo .

Jardin des Sol 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 43 88 45 jl.rubnstein@icloud.com

English : SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE

German : SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE

Italiano :

Espanol :

L’événement SPECTACLE ORIGINAL CHANT DANSE GUITARE Lys a été mis à jour le 2025-09-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)