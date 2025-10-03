Spectacle Orphée aux enfers Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Spectacle Orphée aux enfers Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère mardi 17 mars 2026.
Spectacle Orphée aux enfers
Quai Sainte-Claire Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Les classes de chant lyrique et la classe d’accompagnement piano vous invitent à venir vous encanailler avec des extraits du premier opéra-bouffe de Jacques Offenbach.
.
Quai Sainte-Claire Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The lyric singing and piano accompaniment classes invite you to enjoy excerpts from Jacques Offenbach’s first opéra-bouffe.
L’événement Spectacle Orphée aux enfers Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme