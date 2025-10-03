Spectacle Orphée aux enfers Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Spectacle Orphée aux enfers

Quai Sainte-Claire Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Les classes de chant lyrique et la classe d’accompagnement piano vous invitent à venir vous encanailler avec des extraits du premier opéra-bouffe de Jacques Offenbach.

Quai Sainte-Claire Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The lyric singing and piano accompaniment classes invite you to enjoy excerpts from Jacques Offenbach’s first opéra-bouffe.

