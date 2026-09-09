Spectacle « Orukami » Théâtre municipal Coutances
mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre municipal · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Spectacle « Orukami »
Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:00:00
fin : 2026-12-09 18:30:00
Date(s) :
2026-12-09
Spectacle « Orukami » – Pavillon-s – Emmanuelle Vo-Dinh.
La magie du pliage.
Dans Orukami (oru : plier et kami : papier), trois danseuses s’emparent de capes aluminisées conçues originellement pour servir de ponchos de survie. Elles les transforment et convoquent tour à tour différents imaginaires : devenant éventails, tentes, rochers, pyramides, fleurs de métal… ces vêtements de fortune prennent vie sous la forme de drôles de créatures facétieuses et bruyantes, de personnages à la morphologie improbable, jusqu’à incarner de surprenantes marionnettes.
Par la magie du bricolage et des croyances enfantines, plus que jamais réjouissantes, les différentes vies de ces ponchos précaires invitent petits et grands à une poésie marabout, bout de ficelle, selle de cheval…
À partir de 3 ans.
18h au théâtre municipal de Coutances.
Réservation obligatoire. .
Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com
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English : Spectacle « Orukami »
L’événement Spectacle « Orukami » Coutances a été mis à jour le 2026-09-09 par Coutances Tourisme
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