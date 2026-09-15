Spectacle – Ose Espace Franquin Angoulême
vendredi 25 septembre 2026 · Espace Franquin · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Spectacle – Ose
Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Thalie veut devenir chanteuse mais n’ose pas se lancer. Elle sera aidée par la Fée des chants qui va lui apprendre qu’aucun pouvoir magique ne peut réaliser son rêve.
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Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00
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English :
Thalie wants to be a singer, but doesn’t dare to take the plunge. She is helped by the Singing Fairy, who teaches her that no amount of magic can make her dream come true.
L’événement Spectacle – Ose Angoulême a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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