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Spectacle – Ose Espace Franquin Angoulême

vendredi 25 septembre 2026 · Espace Franquin · Angoulême

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Franquin
Adresse
1 bd Berthelot
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Spectacle – Ose

Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Thalie veut devenir chanteuse mais n’ose pas se lancer. Elle sera aidée par la Fée des chants qui va lui apprendre qu’aucun pouvoir magique ne peut réaliser son rêve.
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Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00 

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English :

Thalie wants to be a singer, but doesn’t dare to take the plunge. She is helped by the Singing Fairy, who teaches her that no amount of magic can make her dream come true.

L’événement Spectacle – Ose Angoulême a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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