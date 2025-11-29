Spectacle Otto Buss le Magicien Tartas

Spectacle Otto Buss le Magicien

6 Place Gambetta Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Depuis plus de dix ans, Otto Buss, acteur fantaisiste et magicien propose des divertissements et spectacles tout public. La magie des bulles de savon.

6 Place Gambetta Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Spectacle Otto Buss le Magicien

For over ten years, Otto Buss, actor and magician, has been offering entertainment and shows for all ages. Soap bubble magic.

