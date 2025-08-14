Spectacle OUTSIDE THE BOX Camping le Noyer du Baron Le Lauzet-Ubaye

Spectacle OUTSIDE THE BOX Jeudi 14 août, 19h00 Camping le Noyer du Baron Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-14T19:00:00 – 2025-08-14T20:00:00

Fin : 2025-08-14T19:00:00 – 2025-08-14T20:00:00

OUTSIDE THE BOX

Compagnie Largade

Un spectacle qui ne se laisse sûrement pas enfermer dans une case, qui s’y libère même de cette cage et virevolte autour. Un spectacle chorégraphique qui utilise un vocabulaire hybride entre danse et danse acrobatique, entre agilité du sol et de l’aérien, un jeu entre la légèreté et la gravité, en voyageant entre le contemporain, l’art martial et l’animalité.

Danse acrobatique, 30 min, tout public

Camping le Noyer du Baron 38 chemin des fontêtes Le Lauzet-Ubaye 04340 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

© Mathieu Terrien