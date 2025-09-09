Spectacle -Ouverture de saison rue de la Louvière Épinal

Spectacle -Ouverture de saison rue de la Louvière Épinal mardi 9 septembre 2025.

Vosges

Spectacle -Ouverture de saison rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-09-09 20:30:00

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-09

C’est toujours un plaisir de vous retrouver autour de cette soirée de présentation de la nouvelle saison 2025/2026 pour découvrir quelques univers artistiques et rencontrer plusieurs artistes qui partageront avec vous un aperçu de leur démarche créative. L’occasion idéale d’affiner vos choix de spectacles et nourrir votre curiosité !

Cette année, Kévin Briot, chorégraphe associé, vous proposera en avant-première quelques esquisses des nouveaux projets de sa compagnie. Une plongée privilégiée dans le cœur battant de la création ! En savoir plus.

Conviez vos amis, venez nombreux pour partager cette soirée conviviale dans l’énergie communicative et généreuse de la danse hip-hop !

La soirée sera également émaillée par la présence de Leïla Huissoud qui vous proposera quelques chansons pour découvrir son univers. En savoir plus.

Philippe Fenwick sera présent lors de la soirée pour nous tenir informé sur le conflit entre la Maire et l’éleveur… En savoir plus.

Retrouvons-nous en fin de soirée pour partager un pot convivial !Tout public

0 .

rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

It’s always a pleasure to meet you on the evening of the presentation of the new 2025/2026 season, to discover a few artistic universes and meet several artists who will share with you a glimpse of their creative approach. The ideal opportunity to refine your choice of shows and feed your curiosity!

This year, associate choreographer Kévin Briot will give you a sneak preview of some of his company?s new projects. A privileged plunge into the beating heart of creation! Find out more.

Invite your friends, and come one and all, to share this convivial evening in the communicative, generous energy of hip-hop dance!

The evening will also feature Leïla Huissoud, who will perform a few songs to introduce you to her world. Find out more.

Philippe Fenwick will be on hand during the evening to keep us up to date on the conflict between the Mayor and the breeder… Find out more.

Join us at the end of the evening for a convivial drink!

German :

Es ist immer ein Vergnügen, Sie an diesem Abend zur Vorstellung der neuen Spielzeit 2025/2026 zu treffen, um einige künstlerische Welten zu entdecken und mehrere Künstler zu treffen, die Ihnen einen Einblick in ihren kreativen Prozess gewähren. Eine ideale Gelegenheit, um Ihre Auswahl an Aufführungen zu verfeinern und Ihre Neugierde zu wecken!

In diesem Jahr wird Ihnen Kévin Briot, assoziierter Choreograf, eine Vorpremiere der neuen Projekte seiner Kompanie präsentieren. Ein privilegierter Einblick in das pulsierende Herz der Kreation! Erfahren Sie mehr darüber.

Laden Sie Ihre Freunde ein und kommen Sie zahlreich, um diesen geselligen Abend in der ansteckenden und großzügigen Energie des Hip-Hop-Tanzes zu verbringen!

Der Abend wird auch durch die Anwesenheit von Leïla Huissoud bereichert, die Ihnen einige Lieder vorstellt, um ihre Welt zu entdecken. Erfahren Sie mehr darüber.

Philippe Fenwick wird an diesem Abend anwesend sein, um uns über den Konflikt zwischen der Bürgermeisterin und dem Viehzüchter auf dem Laufenden zu halten… Mehr darüber erfahren.

Am Ende des Abends treffen wir uns zu einem gemütlichen Umtrunk!

Italiano :

È sempre un piacere ritrovarsi con voi in questa serata per presentare la nuova stagione 2025/2026, scoprire alcuni universi artistici e incontrare alcuni artisti che condivideranno con voi uno scorcio del loro approccio creativo. È l’occasione perfetta per restringere la scelta degli spettacoli e alimentare la vostra curiosità!

Quest’anno, il coreografo associato Kévin Briot vi presenterà in anteprima alcuni dei nuovi progetti della sua compagnia. È un’occasione unica per addentrarsi nel cuore pulsante della creazione! Scoprite di più qui.

Invitate i vostri amici, venite tutti a condividere questa serata conviviale nell’energia comunicativa e generosa della danza hip-hop!

La serata sarà inoltre sottolineata dalla presenza di Leïla Huissoud, che eseguirà alcuni brani per introdurvi al suo mondo. Per saperne di più, cliccate qui.

Philippe Fenwick sarà a disposizione durante la serata per tenerci informati sul conflitto tra il sindaco e l’agricoltore… Per saperne di più.

Unitevi a noi alla fine della serata per un aperitivo conviviale!

Espanol :

Siempre es un placer reunirnos con usted en esta velada para presentarle la nueva temporada 2025/2026, descubrir algunos universos artísticos y conocer a varios artistas que compartirán con usted una pincelada de su enfoque creativo. Es la ocasión perfecta para acotar su elección de espectáculos y alimentar su curiosidad

Este año, el coreógrafo asociado Kévin Briot le adelantará algunos de los nuevos proyectos de su compañía. Una ocasión única para adentrarse en el corazón palpitante de la creación Más información aquí.

Invite a sus amigos, vengan todos a compartir esta velada de convivencia en la energía comunicativa y generosa de la danza hip-hop

La velada se verá realzada por la presencia de Leïla Huissoud, que interpretará algunas canciones para introducirle en su universo. Más información aquí.

Philippe Fenwick estará presente durante la velada para mantenernos informados sobre el conflicto entre el alcalde y el agricultor… Más información.

Acompáñenos al final de la velada para tomar una copa

L’événement Spectacle -Ouverture de saison Épinal a été mis à jour le 2025-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION