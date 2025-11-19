Spectacle Padodo Médiathèque Fontbarlettes Valence
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence
Début : 2025-11-19 10:30:00
fin : 2025-11-19 10:30:00
2025-11-19
C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique.
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr
English :
This is the story of a child, Mange Doigt, and his imaginary friend, Gratte Nez, who transform bedtime rituals into a truly poetic and playful show.
German :
Es ist die Geschichte eines Kindes, Mange Doigt, und seines imaginären Freundes, Kratznase, die die Rituale des Zubettgehens in ein wahres poetisches und spielerisches Schauspiel verwandeln.
Italiano :
È la storia di un bambino, Mange Doigt, e del suo amico immaginario, Gratte Nez, che trasformano i riti della buonanotte in uno spettacolo davvero poetico e divertente.
Espanol :
Esta es la historia de un niño, Mange Doigt, y su amigo imaginario, Gratte Nez, que transforman los rituales de la hora de dormir en un espectáculo realmente poético y divertido.
