Spectacle Padodo Médiathèque Fontbarlettes Valence

Spectacle Padodo

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19 10:30:00

2025-11-19

C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique.

English :

This is the story of a child, Mange Doigt, and his imaginary friend, Gratte Nez, who transform bedtime rituals into a truly poetic and playful show.

German :

Es ist die Geschichte eines Kindes, Mange Doigt, und seines imaginären Freundes, Kratznase, die die Rituale des Zubettgehens in ein wahres poetisches und spielerisches Schauspiel verwandeln.

Italiano :

È la storia di un bambino, Mange Doigt, e del suo amico immaginario, Gratte Nez, che trasformano i riti della buonanotte in uno spettacolo davvero poetico e divertente.

Espanol :

Esta es la historia de un niño, Mange Doigt, y su amigo imaginario, Gratte Nez, que transforman los rituales de la hora de dormir en un espectáculo realmente poético y divertido.

