Spectacle Page 22 Pouancé Médiathèque Jules Mougin Ombrée d’Anjou

Spectacle Page 22 Pouancé

Médiathèque Jules Mougin 4 Bd de la Prevalaye Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 20:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Spectacle Page 22 dans le réseau des bibliothèque d’Ombrée-d’Anjou le Vendredi 13 Février 2026 à Pouancé

Une lecture musicale pas comme les autres proposée par la compagnie DBK à la médiathèque de Pouancé le vendredi 13 février 2026 de 19h à 20h30.

Installée au cœur même de la bibliothèque, ce concert lecture prend la forme d’une création instantanée, porté par la rencontre entre les livres, le public, la voix et la musique.

Les spectateurs choisissent eux-mêmes les textes à lire parmi les ouvrages disponibles à la médiathèque. Du best-seller au classique, du livre jeunesse au magazine, du polar au journal… toute la diversité du livre peut entrer en scène. Amédée Renoux, comédien-lecteur découvre ces textes en direct, sans préparation préalable. Sa lecture est spontanée, animée par l’intuition du moment.

À ses côtés, David Pichaud, à la guitare et aux machines, improvise une création musicale ciselée et sensible en résonance avec les mots choisis.

Uniquement sur réservation. .

Médiathèque Jules Mougin 4 Bd de la Prevalaye Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 48 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Page 22 show in the Ombrée-d’Anjou library network on Friday, February 13, 2026 in Pouancé

L’événement Spectacle Page 22 Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu