Spectacle Pages Blanches La Petite Scène Montélimar
Spectacle Pages Blanches La Petite Scène Montélimar samedi 15 novembre 2025.
Spectacle Pages Blanches
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Théâtre semi-improvisé
.
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Semi-improvised theater
German :
Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Halb-improvisiertes Theater
Italiano :
Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Teatro semi-improvvisato
Espanol :
Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Teatro semi-improvisado
