Spectacle Pages Blanches La Petite Scène Montélimar samedi 15 novembre 2025.

La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Théâtre semi-improvisé
La Petite Scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Semi-improvised theater

German :

Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Halb-improvisiertes Theater

Italiano :

Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Teatro semi-improvvisato

Espanol :

Pages Blanches | Cie Les Arts Déclinés
Teatro semi-improvisado

