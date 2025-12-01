Spectacle: « Palette d’émotions- Clairs-obscurs de l’âme » LOURDES Lourdes

Spectacle: « Palette d’émotions- Clairs-obscurs de l’âme »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-18 20:30:00

DE L’ÉCLAT BAROQUE AUX PARFUMS IMPRESSIONNISTES

À TRAVERS LES FIÈVRES ROMANTIQUES

Nourrie des cultures franco-espagnole et britannique, des touches d’ivoire à celles du cœur, de Tarbes à Londres, Diana Cooper trace un parcours lumineux. Pianiste à la formation prestigieuse, formée par les plus grands maîtres au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, au Royal College of Music de Londres, à l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, récompensée dans toute l’Europe, elle promène son piano comme un passeport universel. Scarlatti, Ravel, Chopin… son répertoire respire l’élégance.

Récemment, Diana Cooper a enregistré un premier disque mêlant Haydn, Chopin et Ravel. Une artiste en plein épanouissement, à suivre de très près.

Tout public.

Durée 1h.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

FROM BAROQUE BRILLIANCE TO IMPRESSIONIST PERFUMES

THROUGH ROMANTIC FEVERS

Nurtured by Franco-Spanish and British cultures, from the keys of ivory to those of the heart, from Tarbes to London, Diana Cooper traces a luminous path. A pianist with a prestigious training, trained by the greatest masters at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, the Royal College of Music in London and the École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, she has won awards all over Europe, and carries her piano like a universal passport. Scarlatti, Ravel, Chopin? her repertoire exudes elegance.

Diana Cooper recently recorded her first CD, featuring Haydn, Chopin and Ravel. An artist in full bloom, to be followed very closely.

All audiences.

Duration 1h.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

VON BAROCKEM GLANZ ZU IMPRESSIONISTISCHEN DÜFTEN

DURCH DAS ROMANTISCHE FIEBER

Diana Cooper, die in der spanisch-französischen und britischen Kultur aufgewachsen ist und von Tarbes bis London von Elfenbein- bis Herzenstasten spielt, hat einen leuchtenden Weg zurückgelegt. Die Pianistin, die von den größten Meistern am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, am Royal College of Music in London und an der École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot ausgebildet wurde und in ganz Europa Preise gewonnen hat, trägt ihr Klavier wie einen universellen Reisepass mit sich herum. Scarlatti, Ravel, Chopin? ihr Repertoire strahlt Eleganz aus.

Vor kurzem hat Diana Cooper eine erste CD aufgenommen, die Haydn, Chopin und Ravel vereint. Eine Künstlerin in voller Blüte, die man im Auge behalten sollte.

Für alle Altersgruppen.

Dauer: 1 Stunde.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

DALLA BRILLANTEZZA BAROCCA AI SAPORI IMPRESSIONISTI

ATTRAVERSO LE FEBBRI ROMANTICHE

Nutrita dalle culture franco-spagnola e britannica, dai tasti d’avorio a quelli del cuore, da Tarbes a Londra, Diana Cooper traccia un percorso luminoso. Pianista dalla formazione prestigiosa, formata dai più grandi maestri del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, del Royal College of Music di Londra e dell’Ecole Normale de Musique di Parigi Alfred Cortot, ha vinto premi in tutta Europa e porta con sé il suo pianoforte come un passaporto universale. Scarlatti, Ravel, Chopin: il suo repertorio trasuda eleganza.

Recentemente, Diana Cooper ha registrato il suo primo CD, che combina Haydn, Chopin e Ravel. Un’artista in piena fioritura, da seguire con attenzione.

Per tutti i pubblici.

Durata 1 ora.

Prezzi da 6 a 12 euro.

Informazioni e prenotazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

DEL BRILLO BARROCO A LOS SABORES IMPRESIONISTAS

A TRAVÉS DE FIEBRES ROMÁNTICAS

Nutrida por las culturas franco-española y británica, de las teclas de marfil a las del corazón, de Tarbes a Londres, Diana Cooper traza una trayectoria luminosa. Pianista de formación prestigiosa, formada por los más grandes maestros en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, el Royal College of Music de Londres y la École Normale de Musique de París Alfred Cortot, ha sido galardonada en toda Europa y lleva su piano como un pasaporte universal. Scarlatti, Ravel, Chopin… su repertorio destila elegancia.

Recientemente, Diana Cooper ha grabado su primer CD, que combina Haydn, Chopin y Ravel. Una artista en plena madurez, a la que hay que seguir muy de cerca.

Para todos los públicos.

Duración 1 hora.

Precios de 6 a 12 euros.

Información y reservas en los datos de contacto indicados más abajo.

