Spectacle Palianytsia

9 Rue de L Hôtel de ville Luçon Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Découvrez Palianytsia, un spectacle émouvant qui mêle acrobaties et musique live. À travers cette création de la Compagnie Zalataï, nous suivons l’histoire de deux amoureux que la guerre a séparés, mais qui font tout pour se retrouver. Un beau moment de partage qui célèbre l’amour et la vie. Le 10 a

Le spectacle réunit deux artistes exceptionnels

Charlotte de La Bretèque, qui réalise des figures impressionnantes dans les airs avec ses cordes.

Alexander Koblikov, un jongleur de haut niveau, médaillé d’or au Festival Mondial du Cirque de Demain.

Pendant qu’ils performent, trois musiciens jouent sur scène des airs entraînants de swing, de musique des Balkans et de folklore argentin.

Pour qui ? Pour toute la famille, à partir de 8 ans.

.

9 Rue de L Hôtel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Palianytsia, a moving show combining acrobatics and live music. In this creation by Compagnie Zalataï, we follow the story of two lovers separated by war, who do everything in their power to find each other again. A beautiful moment of sharing that celebrates love and life. On August 10th

L’événement Spectacle Palianytsia Luçon a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud