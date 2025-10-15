Spectacle PALIMP’SIESTE OU LA BOÎTE A RÊVES Montmorillon
Spectacle PALIMP’SIESTE OU LA BOÎTE A RÊVES
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-10-15
Conte musical petite enfance
par Marie-Line BON de la Compagnie “La Nomade”
Je suis George, et ça, c’est ma boîte à rêves ! Pas n’importe quelle boîte !…une boîte magique ! Elle se déploie, s’ouvre, s’épanouit au fur et à mesure d’escapades oniriques. Ces rêves sont accompagnés par un instrumentarium joué de façon classique ou pas !
gratuit sur inscription .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
