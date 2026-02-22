Spectacle Palimp’sieste Sauzé-Vaussais
Bibliothèque de Montalembert Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Conte musical dès 5 mois. Sur inscription au 05-49-29-56-61
Je suis George, et là, c’est ma boîte à rêves ! Pas n’importe quelle boîte !…une boîte magique !
Elle se déploie, s’ouvre, s’épanouit au fur et à mesure d’escapades oniriques.
Ces rêves sont accompagnés par un instrumentarium joué de façon classique ou pas !
Nous rêverons en musique, entre autre, d’une forêt pluvieuse à un bord de mer, de la rencontre d’un oiseau, d’un nuage moelleux à une rivière peuplée de petits et gros poissons, de câlins douillets…
Alors ? Êtes-vous prêt à rêver?! .
Bibliothèque de Montalembert Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
