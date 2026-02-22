Spectacle Palimp’sieste

Bibliothèque de Montalembert Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Conte musical dès 5 mois. Sur inscription au 05-49-29-56-61

Je suis George, et là, c’est ma boîte à rêves ! Pas n’importe quelle boîte !…une boîte magique !

Elle se déploie, s’ouvre, s’épanouit au fur et à mesure d’escapades oniriques.

Ces rêves sont accompagnés par un instrumentarium joué de façon classique ou pas !

Nous rêverons en musique, entre autre, d’une forêt pluvieuse à un bord de mer, de la rencontre d’un oiseau, d’un nuage moelleux à une rivière peuplée de petits et gros poissons, de câlins douillets…

Alors ? Êtes-vous prêt à rêver?! .

Bibliothèque de Montalembert Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Palimp’sieste

L’événement Spectacle Palimp’sieste Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pays Mellois